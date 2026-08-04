Реклама

История Дарьи, жизнь которой из-за аварии разделилась на «до» и «после» за мгновение, стала очередным напоминанием о том, насколько хрупко человеческое здоровье. По словам Ольги Киро, в критические моменты врачи не должны тратить время на поиск средств: они должны быть обеспечены всем необходимым для спасения пациентов здесь и сейчас.

Операцию Дарьи производили в больнице «Охматдет», а для ее спасения — стабилизации позвоночника, срочно понадобилась система титановых имплантов Medtronic (США).

Реклама

«Мы провели сверхсложную операцию по стабилизации позвоночника. К сожалению, из-за тяжести травмы чувствительность и движения пациентки не восстановились, девушка получила инвалидность. Однако мы добились главного — позвоночник стабилизирован. Это дает Дарье возможность жить дальше без постоянной боли и проходить необходимую реабилитацию. Спасибо за оперативную помощь, которая предоставила ребенку этот шанс», — отметил Александр Волощук, врач-нейрохирург НДСЛ «Охматдет».

Реклама

В свою очередь, предпринимательница подчеркнула , что регулярная поддержка профильных фондов и больниц — это инвестиция в будущее страны, ведь трагедия может затронуть кого угодно.

«Благодаря каждому, кто поддерживает благотворительность, мы можем оперативно покупать сложные медицинские аксессуары. Иногда помощь не может вернуть то, что уже было потеряно из-за травмы. Но она точно может дать самое важное — возможность жить дальше. Я призываю всех не оставаться равнодушными, быть внимательными к здоровью детей и помогать больницам, которые ежедневно борются за их жизнь», — подчеркнула Ольга Киро.

Новости партнеров