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- Украина
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«Каждая помощь имеет значение»: благотворительница Ольга Киро призвала украинцев поддерживать детские больницы после спасения подростка
Предприниматель Ольга Киро вместе с фондом «Добрые донаты» помогла приобрести титановые импланты для тяжело травмированной в ДТП девушки. Она обратилась к обществу с призывом быть внимательнее к безопасности детей и системно поддерживать украинскую медицину.
История Дарьи, жизнь которой из-за аварии разделилась на «до» и «после» за мгновение, стала очередным напоминанием о том, насколько хрупко человеческое здоровье. По словам Ольги Киро, в критические моменты врачи не должны тратить время на поиск средств: они должны быть обеспечены всем необходимым для спасения пациентов здесь и сейчас.
Операцию Дарьи производили в больнице «Охматдет», а для ее спасения — стабилизации позвоночника, срочно понадобилась система титановых имплантов Medtronic (США).
«Мы провели сверхсложную операцию по стабилизации позвоночника. К сожалению, из-за тяжести травмы чувствительность и движения пациентки не восстановились, девушка получила инвалидность. Однако мы добились главного — позвоночник стабилизирован. Это дает Дарье возможность жить дальше без постоянной боли и проходить необходимую реабилитацию. Спасибо за оперативную помощь, которая предоставила ребенку этот шанс», — отметил Александр Волощук, врач-нейрохирург НДСЛ «Охматдет».
В свою очередь, предпринимательница подчеркнула , что регулярная поддержка профильных фондов и больниц — это инвестиция в будущее страны, ведь трагедия может затронуть кого угодно.
«Благодаря каждому, кто поддерживает благотворительность, мы можем оперативно покупать сложные медицинские аксессуары. Иногда помощь не может вернуть то, что уже было потеряно из-за травмы. Но она точно может дать самое важное — возможность жить дальше. Я призываю всех не оставаться равнодушными, быть внимательными к здоровью детей и помогать больницам, которые ежедневно борются за их жизнь», — подчеркнула Ольга Киро.