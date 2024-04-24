Каждая ракета – более трех млн долларов: сколько стоила РФ утренняя атака на Одессу

Российская Федерация атаковала Одессу утром 24 апреля дорогими ракетами – каждая из них может стоить более трех миллионов долларов.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил спикер Сил обороны пивдня и Дмитрий Плетенчук.

"Мы можем констатировать тот факт, что враг действительно не жалеет дорогие боеприпасы. Каждая такая ракета может стоить более трех миллионов долларов. Это не учитывая других сопутствующих расходов", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, враг пытается найти пункты дислокации украинских военных. Когда в РФ считают, что такое место им удалось "найти", то пытаются нанести по нему удары. Плетенчук подтвердил, что оккупанты атаковали место, где хранили выведенную из строя автомобильную технику:

"Это была та техника, которая фактически получила повреждения на поле боя. Поэтому, в принципе, ее можно было увидеть с открытых площадок. Скорее всего, враг решил отработать по этой локации. Однако личный состав (ВСУ – Ред.) там не находился". .Поэтому обошлось без жертв.

К слову, Силы обороны полдня ранее сообщали, что в это утро атака могла обойтись Москве почти в 10 миллионов долларов.

Утренняя атака на Одессу

Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Одесской области с 06:57 до 07:33, в Одессе прогремели мощные взрывы. Вскоре над городом поднялся дым.

Власти проинформировали, что около 07:00 Россия нанесла ракетные удары по Одессе. После сильных взрывов и прилетов часть города осталась без света.

В ВСУ сообщили, что РФ пытается найти объекты военной инфраструктуры. Утренний "прилет" был по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.

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