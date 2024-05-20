Каждая жизнь важна: на Хмельнитчине полицейские спасли трех котят (фото)

Один котёнок полицейский забрал домой, а двух других зоозащитники пристроили в новые семьи.

В Нетишине в Хмельницкой области полицейские спасли трех котят, которых хозяева выбросили в лесу.

Об этом пишет полиция Хмельницкой области.

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Правоохранители Максим Мелих и Богдан Гемба во время патрулирования лесного массива в г. Нетишин услышали из чащи пронзительный писк. Зайдя вглубь леса, полицейские увидели трех маленьких котят, оставленных на произвол судьбы.

Полицейские сразу связались с местными зоозащитниками, согласившимися принять котят. Но по дороге Максим Мелих решил оставить одного из них – чтобы дома была компания его взрослому коту Тайсону.

"Возмущает человеческая жестокость. Хозяин специально оставил животных в той части леса, где редко бывают даже местные. Пока везли котиков волонтеров, решил одного оставить себе. Очень рад, что дома по смене меня ждет новый член семьи", – рассказывает Максим. Мелых.

Полицейский и спасенные котята / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

В настоящее время двум другим котятам волонтеры тоже нашли новых хозяев.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители спасли мужчину, голову которого придавило автомобилем.

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