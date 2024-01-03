"Каждое слово – судьбы людей": Гончаренко подал обновленный законопроект о мобилизации – что предлагает

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua Алексей Гончаренко объяснил, почему правительственный законопроект о мобилизации должен быть доработан.

Народный депутат Алексей Гончаренко подал обновленный законопроект о мобилизации в Верховную Раду.

Карточка законопроекта была опубликована на сайте Верховной Рады.

В документе он предлагает в частности изменить сроки демобилизации и увольнения срочников, а также обращает внимание на другие вопросы.

Главное из законопроекта Гончаренко

демобилизация через 18 месяцев (правительство предлагает 36 месяцев);

увольнение срочников через месяц после вступления закона в силу вместо семи месяцев;

отсрочка от мобилизации 12 месяцев (правительство предлагает полгода);

отсрочка от мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы, а не только первой и второй;

отсрочка для соискателей образования, которые учатся и получают уровень выше полученного (если, например, человек учится на магистратуре, а до этого получили степень бакалавра).

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua Алексей Гончаренко объяснил, почему правительственный законопроект о мобилизации должен быть доработан.

По словам нардепа, этот законопроект чрезвычайно чувствителен для общества.

"Там каждая строка, каждое слово – это судьбы людей. И поэтому нужно максимально проработать этот законопроект. В том виде, в котором его подал правительство, документ не может быть принят", – отмечает Гончаренко.

Также он выразил удивление, что законопроект о мобилизации подало именно правительство, а не президент, ведь это конституционные полномочия главы государства.

Важнейшая правка

Важнейшей правкой он назвал сокращение срока службы (18 месяцев вместо 36 месяцев).

"Я подавал этот законопроект еще год назад, и тогда добивался, чтобы определили срок службы. Долгое время говорили, что это вообще невозможно. Наконец правительство признало, что это возможно и нужно, но предложило 36 месяцев. По моему мнению, это слишком много. Определение срока службы в 18 месяцев для меня является главной частью законопроекта", – сказал депутат.

Мобилизация силовиков

Гончаренко прокомментировал инициативу по мобилизации силовиков, ветеранов МВД, которую высказывали в Сети.

"Да, это положительное (предложение. – Ред.) и я оставил его в альтернативном законопроекте. Это правильный подход", – говорит депутат.

Будут ли мобилизовывать людей с инвалидностью

Гончаренко считает, что в армию не стоит мобилизовывать мужчин с 1,2,3 группами инвалидности.

"Правительство в своем законопроекте подало только 1,2 группы. В своем законопроекте я предлагаю дать право на увольнение людям с инвалидностью 3 группы и оставить отсрочку людям с инвалидностью 3 группы", – пояснил народный избранник

Также он отмечает необходимость демобилизации военных, получивших иналидность уже во время службы.

Увольнение срочников

Гончаренко отметил необходимость скорейшего увольнения со службы солдат-срочников.

"Еще в ноябре была публичная позиция Ставки Верховного главнокомандующего относительно возможности увольнения срочников. Залужный на своей пресс-конференции сказал, что войску больше не нужны срочники. Поэтому я не понимаю, почему в правительственном законопроекте закладывается 7 месяцев на их увольнение, если это можно сделать в течение одного месяца, что я и предлагаю", – говорит депутат.

Выезд за границу

Гончаренко пояснил, что в его законопроекте речь не идет о разрешении или запрете на выезд за границу отдельным категориям (например, многодетным родителям или мужчинам с инвалидностью 3 группы), ведь этот вопрос регулирует Кабмин своими постановлениями.

Социально несправедливая мобилизация

Алексей Гончаренко также прокомментировал инициативу, о которой писали в Сети, сделать новым критерием для бронирования большую уплату налогов в бюджет.

"Не может быть истории, что люди просто откупаются (от мобилизации. – Ред.). Мы понимаем, что иногда к сожалению такие случаи происходят из-за коррупционных механизмов. Но это неправильный подход. Не может быть разных прав и обязанностей граждан в зависимости от их финансового положения", – говорит депутат.

Напомним, появился текст правительственного законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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