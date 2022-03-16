Каждое утро в 9 часов на всей территории: Зеленский объявил об общенациональной минуте молчания

Каждое утро в 9 часов на всей территории: Зеленский объявил об общенациональной минуте молчания

Украинцы чествуют всех, кто погиб в войне против российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне.

Об этом он сказал в видеообращении 16 марта.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь, всех воевавших, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", – сказал он.