Каждого оккупанта, совершающего зверства в Буче, будут искать с помощью технологии распознавания лиц

Уже по состоянию на сегодняшний день идентифицировали многих захватчиков: нашли даже то, где они не служат и живут.

Технологии по распознаванию лица и искусственный интеллект позволяют найти русских оккупантов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, такие технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы раз попал в объект камер видеонаблюдения. Кроме того, российские оккупанты очень любили делать фото. На многих из них изображены, в том числе, и командиры. Сегодня эти снимки свободно "гуляют" по Сети.

"На самом деле уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут. На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решим", — рассказал Федоров.

Напомним, украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области. Кроме того, в Службу безопасности Украины дошли секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

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