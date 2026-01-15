Каждому по лопате: в Ивано-Франковске нашли способ бороться со снегом

Коммунальщики / © kurs.if.ua

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив обратился к жителям общины с предложением совместно преодолеть последствия непогоды. Он призвал всех активных и ответственных франковцев, желающих помочь городу, приобщиться к уборке снежных заносов.

О своем предложении городской голова рассказал в соцсетях.

По его словам, для этого муниципалитет готов обеспечить волонтеров необходимым инвентарем из запасов департамента жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже завтра можно получать лопату и становиться частью большой уборки. Франковск — город, где все жители дружны и помогают друг другу! П.С. Лопату нужно вернуть», — заметил городской голова.

Как отметил городской голова, всем желающим чистить снег нужно позвонить по короткому номеру 1580 или воспользоваться мобильными номерами 050 010 15 80 и 067 010 15 80. После регистрации контактных данных с заявителями свяжутся представители коммунальных служб. Получить рабочий инструмент можно уже на следующий день.

Кстати, во Львовской области ожидаются резкое похолодание, а также снегопады. Кроме того, из-за перебоев с отключениями света может усложниться работа транспорта и коммунальных служб. Жителям области советуют ограничить пребывание на улице.