Каждому третьему украинцу не хватает денег до зарплаты, а на продукты идет до 60% бюджета

Многие украинцы тратят на продукты до 60% своего бюджета, а денег до зарплаты не хватает.

Во время полномасштабной войны в Украине состояние благосостояния украинцев ощутимо снизилось. Согласно опросу, каждому третьему гражданину не хватает денег до зарплаты.

Об этом сообщает grc.ua.

С "внезапной бедностью" из-за потери работы и сокращения заработных плат столкнулись даже представители среднего класса.

Каждый четвертый украинец тратит на продукты питания до 60% своего бюджета. 15% украинцев отметили, что на пищу уходит более 60% ежемесячного бюджета.

О том, что денег регулярно не хватает до зарплаты, говорят 36% опрошенных украинцев. Еще 30% граждан отметили, что им время от времени не хватает ежемесячного дохода до следующей зарплаты.

Кроме того, украинцы определили две основные категории, на которые тратится их зарплата. Это продукты питания и коммунальные платежи. У многих после этих расходов не хватает денег на другое.

Напомним, в Украине последние недели рекордно выросла цена на яйца. Еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны, сейчас придется потратить до 70 гривен. Эксперт объяснил причину такого взлета цены.

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