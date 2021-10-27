"Каждые действия имеют свои последствия": в полиции рассказали детали о виновнике смертельного ДТП в Харькове

"Каждые действия имеют свои последствия": в полиции рассказали детали о виновнике смертельного ДТП в Харькове

16-летний парень ранее нарушал закон.

На 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, ранее уже составляли админпротоколы из-за вождения без прав и превышения скорости.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на странице Facebook.

По его информации, на водителя уже составлялись материалы об административных правонарушениях — управление без водительского удостоверения (ч. 2 ст. 126 КУоАП) и превышение установленных ограничений скорости движения (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

“Водителя Infiniti задержали. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения. Каждое действие имеет свои последствия. И за любые действия всегда нужно нести ответственность. Другая сторона – безответственность и бездумность родителей и близких. Тех, кто своим потаканием или безразличием приводят к таким последствиям… И это системная безответственность. В отношении вышеуказанного лица уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены ч.2 ст.126 КУоАП (управление без водительского удостоверения) и ч.1 ст. 122 КУоАП. Указанные правонарушения водитель совершил, управляя другим автомобилем”, — написал Белошицкий.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Согласно санкции статьи 16-летнему водителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

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