"Каждый агрессор должен знать, что его ждет": Зеленский выступил с мощной речью на конференции в Гааге

Конференция проходит в Гааге и объединяет государства и организации, работающие над достижением справедливости для Украины.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, выступил на конференции "Восстановление справедливости для Украины". Он подчеркнул, что каждый агрессор должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, именно справедливость есть та линия, с которой может начаться движение к надежному миру. В то время как оружие дает физическую защиту — справедливость возвращает чувство безопасности жизни.

“Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать. Мы должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала истинную силу нашей общей безопасности — безопасности от российской агрессии и террора. И пусть каждый, кто разрушает мир, действительно боится оказаться на скамье подсудимых в Гааге”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Конференция проходит в Гааге и объединяет государства и организации, которые работают над достижением справедливости для Украины. Конференция призвана подвести итоги относительно прогресса в расследовании российских военных преступлений и в координации международных усилий ради справедливости.

Напомним, что Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по дронам.

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