Каждый четвертый украинец ищет дополнительный заработок: какие сферы самые популярные

Большинство людей ищут удаленную работу.

Каждый четвертый украинец ищет дополнительный заработок. Об этом свидетельствует статистика одного из кадровых порталов.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 октября.

Большинство людей ищут удаленную работу или частичную занятость в трех сегментах:

маркетинг, реклама, PR — 20% опрошенных;

работа для студентов — 15%;

административный персонал — 12%.

Меньше всего поисков было в информационных технологиях, продажах, образовании, домашнем и рабочем персонале.

Как сообщалось, в Госстате изучили рынок труда и установили количество трудоспособного населения в Украине по состоянию на первое полугодие 2021 года. Так, количество рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в первом полугодии 2021 составляла 17400000 человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины рабочей силы составляли мужчины и почти треть — молодежь в возрасте 15-34 года.

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