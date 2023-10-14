"Каждый день этих сражений – это жизнь": Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня ВСУ прилагают максимум усилий по освобождению украинских территорий.

На нескольких направлениях фронта сейчас особенно жарко. Украинские воины ценой собственной жизни спасают Украину.

Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном обращении 14 октября.

Зеленский за 14 октября: важное за субботу и неделю

"Авдеевка, Марьинка, ключевые точки Донбасса. Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Старомайорское. Конечно, Купянское направление. Запорожская область — Орехов, Роботино, Вербовое, Новопрокоповка. Спасибо всем, кто держит позиции и уничтожает российские войска. Каждый день этих сражений – это жизнь. Жизнь, отдающаяся ради нашего государства", – подчеркнул украинский лидер.

И это жизнь всей Украины, отмечает он, которая спасается каждый день и каждую ночь каждым успешным боем.

"Слава вам, воины! Слава нашему народу! Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

Напомним, в четверг, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки и рассказал о результатах. Одним из главных вопросов было обеспечение ВСУ оружием украинского производства.

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