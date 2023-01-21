Каждый день теряем тех, кого будем всегда вспоминать и жалеть — Зеленский

Украинский президент произнес теплые слова в память о погибших в авиакатастрофе вертолета в Броварах.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к украинцам почтить сегодня память тех, чьи жизни ежедневно уносит война. Среди них — жертв крушения вертолета в Броварах.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 21 января.

Украинский лидер подчеркнул, что, несмотря на насыщенный рабочий день, сегодня на уме только одно — прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах.

“Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко… Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов… Женщина и ребенок, которые утром просто шли в садик… Мама Елена, дочь Милана Пономаренко… Мои соболезнования всем родным, близким… Больно об этом думать, больно сейчас говорить”, — сказал президент.

Зеленский высоко оценил работу Дениса Монастырского в должности министра, назвав его настоящим профессионалом и настоящим человеком — "именно таким, каким и следует быть министру внутренних дел".

"Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству не вернешь. Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память…” — обратился президент ко всем украинцам.

Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы "изгнать эту войну с нашей земли".

“Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!” – завершил выступление президент.

Зеленский за 21 января: больно говорить

Напомним, в субботу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская пришли на траурную церемонию прощания с руководителями МВД, погибшими 18 января в трагической авиакатастрофе в Броварах.

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