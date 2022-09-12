"Каждый день у военных медиков мешки-мешки": оккупант рассказал об удачном наступлении ВСУ на Харьковщине

Российский военный рассказал, что ежедневно видит гору трупов своих товарищей по оружию из-за удачного наступления ВСУ на Харьковщине.

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказал об удачном наступлении ВСУ, потерях оккупантов и отсутствии помощи.

Соответствующий разговор перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.

Оккупант рассказал о наступлении украинских военных и потерях армии РФ.

"Они вплотную х*ячат уже прям. Сейчас не буду озвучивать цифры нас, ну до батальона национального точно здесь ходят. Связи нету, ни*уя нету. Я езжу заряжаю батарейки и каждый день проезжаю мимо этих, военных медиков, а там постоянно мешки-мешки-мешки”, – говорит рашист.

Также военный РФ рассказал, как быстро продвигаются ВСУ в Харьковском направлении.

"На эту позицию, куда мы ездили пацанов забирать, уже с нее по нас еб*шут. И еще угнали 6 "Уралов" у нас. Нам уже СМС-ки приходят: "Сдавайтесь" и вся х*йня. Мне кажется, пахнет "старым Гостомелем", пи*дец, как пахнет", — подытожил оккупант.

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