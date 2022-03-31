"Каждый день в городе находят тела погибших или замученных до смерти": мэр уволенного Тростянца о последствиях оккупации

"Каждый день в городе находят тела погибших или замученных до смерти": мэр уволенного Тростянца о последствиях оккупации

По словам мэра Тростянца, 90% города – без отопления, света, воды и связи.

ВСУ освободили город Тростянец Сумской области от оккупантов. Оно разрушено, отсутствует тепло, вода и электроснабжение.

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Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.

"Холодноярцам" (ред. — 93 бригада ВСУ) удалось выбить из города "элиту" российских сухопутных войск — бежавшие подразделения Кантемировской танковой дивизии, оставляя вооружение, технику и боеприпасы. После оккупации и боев в Тростянце не осталось живого места. 90% города без отопления, света, воды и связи. Каждый день в городе находят тела погибших или замученных до смерти. И до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию", — рассказывает Юрий Бова.

По его словам, около 10 тысяч горожан уже уехали, а еще столько же остаются на месте. Им необходима еда и лекарства, поскольку в течение 30 дней их запасы кончились, а некоторые семьи даже голодали.

"Дальше мы нуждаемся в пленке, стекле, строительных материалах, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, школы. Компьютерной техники у нас вообще нет. С положительного — оккупанты, убегая, оставили много техники, которая теперь работает по ним", — сказал городской голова.

Напомним, что город Тростянец Сумской области несколько дней назад освободили от оккупантов. Он разбит, а правоохранители находят тела убитых мирных жителей.