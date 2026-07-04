Каждый год Украина теряет население, как целый большой город: экономист назвал цифры

Беженцы

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Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человек из-за миграции и естественного сокращения населения.

Такую оценку озвучил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире «Новости LIVE».

Он подчеркнул, что демографическая ситуация уже негативно отражается на развитии экономики и бизнеса.

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По словам Куща, основной причиной сокращения населения остается миграция.

Он отметил, что примерно 500 тысяч человек в год составляет чистая миграция — разница между количеством выехавших из страны и вернувшимися.

«Население сокращается. Мы теряем каждый год около 800 тыс. человек. 500 тыс. — это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими», — заявил экономист.

Еще около 250 тысяч человек, по словам аналитика, Украина ежегодно теряет из-за превышения смертности над рождаемостью.

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Именно сочетание двух факторов, по его мнению, формирует общее сокращение населения примерно на 800 тысяч человек ежегодно.

Какие последствия для экономики

Кущ считает, что демографические потери оказывают непосредственное влияние на экономическое развитие страны. Из-за уменьшения населения сокращается потребительский спрос, что создает дополнительные трудности для бизнеса и сдерживает экономический рост.

«Бизнес и покупательная способность населения стагнирует», — отметил эксперт.

Демографический кризис в Украине — последние новости

Напомним, после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда мужчин за границу для воссоединения с семьями. По словам демографини Эллы Либановой, если в Украине не будет стабильной работы и жилья, мужчины могут остаться за границей, где у их семей уже есть определенная социальная база.

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Также демографиня Элла Либанова объяснила, почему Европа заинтересована в том, чтобы часть украинцев не возвращалась домой.

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