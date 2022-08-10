"Каждый командир – гетман на поле боя": военный эксперт рассказал о приближении ВСУ к стандартам НАТО

Сейчас сержант в украинской армии – менеджер, командир.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Зерно натовского рационализма упало в благодатную украинскую землю, когда каждый командир сам себе гетман. И потому расширение инициативы именно сержантского состава позволяет выполнять более широкий спектр задач. Сержант в украинской армии – это менеджер, командир, выполняющий поставленные задачи, имея свой ресурс, имея своих подчиненных, выполняющих именно его задачи. В отличие от сержантов российской армии, где это просто солдаты с личками, впрочем, как и младшие офицеры, являющиеся тупыми исполнителями приказа. Инициатива в российской армии – наказуема", — сказал Грабский.

Он добавил, что украинская армия еще не полностью перешла на стандарты НАТО, но уже на пути к этому.

"К сожалению, мы говорим, что опыт войны в течение 8 лет привел нас к тому, что мы вынуждены были таким болезненным способом перейти на стандарты НАТО и воспитали сержантский корпус ВСУ. Он еще далек от совершенства, но повторяю, именно на сержантах сейчас лежит основная ответственность за ведение именно тактических боевых действий, а командиры, то есть младший офицерский состав, освобождается от выполнения каких-то несвойственных себе задач и поэтому больше внимания уделять более широким задачам, которые могут быть выполнены на уровне именно офицерского корпуса.

Мы сейчас только в начале этого процесса, несмотря на то, что он длится уже более восьми лет, но мы на правильном пути, видим, насколько качество личного состава украинской армии нивелирует количество действующих в Украине российских оккупационных сил», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что аэродром кафиров в Новофедоровке в Крыму могли попасть двумя видами оружия. Объект могли вывести из строя комплекс Harpoon или ATACMS. Такое предположение в эфире "Фейгина Live" сделал военный эксперт Олег Жданов.

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