Военные ВСУ / © Associated Press

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Офис военного омбудсмена наработал предложения по постепенному увольнению военнослужащих и более прогнозируемым срокам службы, в частности, предлагает ввести балльную систему.

Военная омбудсменка Ольга Решетилова во время встречи с журналистами, в которой приняла участие «Украинская правда».

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Офис омбудсмена предлагает ввести для военнослужащих балльную систему выслуги. Она предусматривает дифференцированное начисление баллов в зависимости от условий прохождения службы:

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1 балл — за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий;

0,4 балла — за месяц пребывания в зоне боевых действий без выполнения боевых приказов;

0,33 балла — за выполнение определенных специальных задач вне зоны боевых действий;

0,2 балла — за месяц службы вне зоны боевых действий.

Накопление 12 баллов предлагается определить основанием для освобождения мобилизованного военнослужащего с предоставлением отсрочки от повторной мобилизации сроком год.

Также предусмотрено дополнительное начисление баллов за лечение и реабилитацию после ранений и возможность ежемесячной доплаты в размере 50 000 грн военнослужащим, которые набрали 12 баллов, но продолжают службу.

Кроме того, Офис омбудсмена предлагает ввести льготный период прохождения военной службы, предусматривающий применение повышенного коэффициента (×3) ко времени пребывания в зоне боевых действий. В частности, 18 месяцев службы в зоне боевых действий в льготном исчислении приравниваются к 4,5 годам военной службы.

Достижение такого срока предлагается определить основанием для предоставления рапорта на увольнение с военной службы и получения отсрочки от мобилизации сроком на один год.

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Решетилова подчеркнула, что право на определенность является одним из базовых для военнослужащего, а неизвестность о том, сколько еще продлится служба и когда человек сможет вернуться к гражданской жизни, деморализует.

Отдельным направлением дальнейшей обработки предлагается определить проведение комплексного анализа в воинских частях относительно военнослужащих, имеющих ограничения по пригодности к военной службе и соответствия занимаемых ими должностей состояния здоровья.

По словам Решетиловой, следующим этапом должна стать обработка совместно с Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и другими заинтересованными органами конкретных механизмов реализации, необходимых законодательных изменений и порядка поэтапного внедрения предложений.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее мы объясняли, что красная отметка об обращении в полицию в «Резерв+» может храниться из-за необновленных данных в реестре «Оберег» или другого незакрытого нарушения, поэтому в случае наличия квитанции платить повторно не нужно, но следует официально обратиться в ТЦК для исправления данных.

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Напомним, отсутствие информации о прохождении ВВК в приложении «Резерв+» само по себе не является нарушением и не обязывает военнообязанного обращаться в территориальный центр комплектования. Так же прочерк в соответствующей графе электронного военно-учетного документа не может являться самостоятельным основанием для принудительного доставки человека в ТЦК.

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