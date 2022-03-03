Каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы – Зеленский

Каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы – Зеленский

Правительство также подготовило программу помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать в результате войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам, что каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы.

Он добавил, что правительство подготовило программу помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать из-за войны. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый украинец, у которого Россия отняла возможность работать, получит 6,5 тыс. грн без всяких условий.

Напомним, что 3 марта служба начнет доставку пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Если вы изменили место жительства в связи с военными действиями, позвоните по телефону 0800 300 545 (кнопка 2) и сообщите следующую информацию: