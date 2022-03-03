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Каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы – Зеленский

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Каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы – Зеленский

УНИАН

Правительство также подготовило программу помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать в результате войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам, что каждый пенсионер получит проиндексированную пенсию. Деньги уже переданы.

Он добавил, что правительство подготовило программу помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать из-за войны. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый украинец, у которого Россия отняла возможность работать, получит 6,5 тыс. грн без всяких условий.

Напомним, что 3 марта служба начнет доставку пенсии и субсидии для более трех миллионов клиентов по всей территории страны.

Если вы изменили место жительства в связи с военными действиями, позвоните по телефону 0800 300 545 (кнопка 2) и сообщите следующую информацию:

  • ФИО получателя
  • адрес получения пенсии до марта 2022 года
  • паспортные данные
  • свой номер телефона
  • способ получения выплаты
  • новый адрес доставки

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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