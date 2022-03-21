Каждый переселенец в Украине получит денежную ежемесячную помощь: как оформить

Каждый переселенец в Украине получит денежную ежемесячную помощь: как оформить

Правительство сегодня уже реализует масштабную программу помощи украинцам.

Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тысячи гривен. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в более безопасные регионы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

"Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий", — отметил он.

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По словам премьера, правительство сегодня эту программу реализует: деньги, работа, жилье.

"Первое. Деньги. Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное денежное ежемесячное пособие в сумме 2 тысячи гривен. Просто, через Дію, на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны, из-за всех этих ужасов вынужденно переехал в более безопасные регионы", — пояснил он.

Все три программы ( деньги, работа, жилье – Ред.) уже утверждены Правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными громадами и ЦПАУ. С 30 марта заработает регистрация через "Дію".

Напомним, что для работников и физических лиц предпринимателей в приложении "Дія" заработала обновленная программа єПідтримка. В рамках программы каждый рабочий или предприниматель, у которого война отобрала работу, может получить 6,5 тыс. грн.

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