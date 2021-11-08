"Каждый следующий раз может быть тяжелее первого": американский врач о повторном заражении COVID-19

"Каждый следующий раз может быть тяжелее первого": американский врач о повторном заражении COVID-19

Специалист говорит, что предсказать, каким будет течение коронавируса, очень сложно.

После перенесенного коронавируса тоже необходимо вакцинироваться, поскольку сила иммунитета, получаемого от прививки, значительно сильнее иммунитета, приобретенного вследствие болезни.

Об этом рассказал иммунолог Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доктор Умид Шарапов в интервью РБК-Украина.

Тем, кто переболел COVID-19, рекомендуют вакцинироваться через несколько месяцев после выздоровления. Конкретные сроки следует обсудить со своим лечащим врачом.

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"Научные исследования показывают, что сила иммунитета, который мы получаем от вакцинации, значительно стабильнее и сильнее по сравнению с тем иммунитетом, который мы получаем после болезни... Мы знаем о случаях, когда человек заболел повторно. Я даже знаю случай, когда три раза болели, и каждый следующий раз может быть тяжелее первого. Очень сложно предположить, как COVID будет протекать у человека - в легкой форме или в среднетяжелой, это, если можно сказать не научным языком, лотерея", — сказал он.

Иммунолог акцентировал внимание, что даже у тех, кто легко перенес COVID, или тех, кто перенес в среднетяжелой форме, часто сохраняются последствия от COVID.

"О них не всегда люди любят говорить. Кому понравится говорить, что переболевший человек, у него или у нее бессонница. Есть люди, страдающие бессонницей, депрессией, чувство беспокойства у них есть, бывают приступы панической атаки. Многие жалуются на то, что после выздоровления от COVID, даже если он в легкой форме прошел, нарушается концентрация внимания", – пояснил специалист.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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