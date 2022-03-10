Каждый украинец может противостоять агрессии РФ: вступил в силу закон, разрешающий гражданским с оружием уничтожать оккупантов

С гражданских снимается ответственность за использование огнестрельного оружия.
В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу Закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины". Соответствующий Закон приняла Верховная Рада Украины 280 голосами за с 307 4 марта.
Законом установлено :
- Статья 1 Каждый украинец или лицо, легально находящееся в Украине, может получить оружие и боеприпасы от Украины и противостоять агрессии РФ.
- Статья 2. Применение гражданским оружием, выданным Украиной, приравнивается к Закону о применении оружия военнослужащими.
- Статья 3. Это оружие необходимо будет отдать в органы Нацполиции не позднее, чем через 10 дней после окончания или войны, или военного положения в Украине.
- Статья 4. Противостоять агрессии РФ можно с помощью собственного оружия.
Список разрешенного собственного оружия:
— именное огнестрельное оружие
— Пистолеты, револьверы, винтовки и гладкоствольное оружие
— Охотничье нарезное оружие
- Комбинированное оружие
- Статья 5. С гражданских снимается ответственность за использование огнестрельного оружия (из списка Статьи 4) против агрессии РФ.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что авиаудар по роддому в Мариуполе является окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинского народа. Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения вечером 9 марта.