Каждый "вброс" имеет цель: Юсов процитировал Булгакова и предупредил украинцев об информационных операциях РФ

В разведке предупредили о подготовке информационно-психологических операций россиянами. Любой "вброс" имеет свою цель.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Прошу прощения, но позволю себе процитировать автора "Собачьего сердца" (Михаила Булгакова – ред.), хотя самого автора и его взгляды не разделяю и не уважаю. Но цитата "никогда не читайте за обедом советских газет" и сейчас очень актуальна", – отмечает представитель ГУР.

Следует соблюдать информационную гигиену

Сегодня ряд российских телеграм-каналов сообщил о якобы каком-либо решении по ЗАЭС. Речь идет о вероятном теракте на станции. Соответственно у нас начинают это активно обсуждать.

"Есть официальные сообщения сектора безопасности и обороны, определенных спикеров и эту информацию мы можем анализировать и обсуждать. Параллельно с тем против Украины продолжают реализовываться различные информационно-психологические операции", — отметил представитель ГУР.

Безусловно, учитывая чувствительность темы, любой "вброс" преследует определенную цель. Именно поэтому, подчеркивает Юсов, обычная информационная гигиена очень важна. Сегодня Запорожская атомная станция продолжает быть под контролем оккупантов. Украина внимательно отслеживает какие-либо изменения, работает над изучением и срывом планов врага. Так, оснований для паники нет и больше за последнее время точно не стало.

"Рашисты, в том числе и военные, остаются на территории станции. Работы по подготовке к активным мероприятиям на территории станции были и раньше. На территории станции находятся не воспитатели детских садов, не учителя и не писатели, там находятся вооруженные военные, в том числе русская так называемая Росгвардия. И, конечно, они отрабатывают разные элементы, разные действия на территории станции. Собственно, это не новость", – резюмировал Андрей Юсов.

Ранее отмечалось, что захватчики готовятся к псевдовыборам на временно оккупированных территориях. В ГУР считают, что туда завезут россиян для имитации и постановки процесса. В то же время украинцы воспринимают россиян как оккупантов и врагов, они ждут освобождения ВСУ.

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