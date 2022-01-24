Каждый второй украинец считает угрозу вторжения России реальной

Каждый второй украинец считает угрозу вторжения России реальной

Большинство опрошенных – 56,5% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по сдерживанию России.

В Украине почти каждый второй, 48,1%, считает реальной угрозу вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Оно было проведено 20-21 января 2022 года.

При этом 39,1% опрошенных полагают, что вторжения не будет. Еще 12,8% затруднились или отказались ответить на вопросы.

КМИС

По словам социологов, по сравнению с серединой декабря 2021 ситуация практически не изменилась.

Большинство опрошенных – 56,5% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Полагают усилия достаточными – 29,2% респондентов.

53,1% считает, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не способен эффективно работать как Верховный главнокомандующий. 31,9% считают, что он будет эффективным Верховным главнокомандующим в случае вторжения.

Напомним, что Владимир Зеленский продолжает лидировать электоральные симпатии: обновленный президентский рейтинг.

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