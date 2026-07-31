Даниил Воронов, старейший сын семьи, погибшей из-за атаки РФ / © Суспільне

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Семья военнослужащего Даниила Воронова погибла в результате ракетного удара РФ по Радушному на Днепропетровщине в ночь на 30 июля. Баллистическая ракета попала по дому его родителей. Кроме взрослых, в то время в доме находились семь младших братьев и сестер Даниила, а также полуторагодовалый сын Артем. Пятерых детей считают пропавшими без вести.

Муж с женой живут в Николаеве. Об атаке ему ночью сообщила сестра, которая ныне проживает в Германии, передает «Суспільне».

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«Сказала сначала, что есть информация о прилете рядом с домом, горит дом. А потом позвонила старушка и сказала, что нет дома. И я сразу сюда приехал. Утратил всех: родителей, сестер, братьев, сына. Остались только жена, сестра и брат», — рассказал мужчина.

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Сын Данила Артемчик часто гостил у дедушки с бабушкой. Малыш был жизнерадостным и всегда улыбающимся, отметил папа. Любил игру на пианино.

«Как проснется, то и смеется. Был очень активным, любил щелкать на пианино, жена говорила, что у него было чувство ритма. Мы договорились, чтобы его взяли в детсад в Николаеве. На выходных должны были забирать Артемка домой», — рассказал мужчина.

По его словам, семья переехала в этот дом в 2020 году. Родители работали на нескольких работах, чтобы содержать семью. Его родные были очень дружны и трудолюбивы, поддерживали друг друга во всем.

«Дети возились по хозяйству, пока старших не было дома. Захарий и Илай заботились о утках, гусях, курах, давали им имена. Доминика любила выпекать. Если не приеду, она что-то и испечет. Отец увлекался нумизматикой, мы вчера нашли его альбом, забрали себе и будем продолжать его дело», — отметил Данило.

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Мужчина добавил: всегда, когда была возможность, приезжал к родным. В эти выходные с Марком собирались пойти на рыбалку, а с отцом — сыграть в шахматы.

«Так у нас такое хобби общее спортивное было. Он меня учил игре с самого детства. Я отцу всегда говорил, что я на каратэ хочу, а он: будешь в шахматы играть. У меня была цель его обыграть, у меня уже начало выходить даже это», — рассказал он.

Даниил Воронов на месте уничтоженного ракетой дома своей семьи в Радужном / © Суспільне

Данило добавил: стоя на развалинах дома, понимает, что произошло, но все еще кажется, будто видит сон, а его родные живы.

Удар РФ по дому многодетной семьи

В ночь на 30 июля армия РФ атаковала Криворожский район: в частный дом в поселке Радушное, где жила многодетная семья, попала ракета «Искандер-М».

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Семья Вороновых / © Владимир Зеленский

Шесть человек погибли, из них трое — дети. Девять человек получили ранения, еще пятерых считают пропавшими без вести. Пока достоверно известно, что погибли родители Елена и Артем, а также трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Судьба Захарии, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется.

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