Казнь 4 украинских военных в Волчанске: подозреваемый оккупант находится в плену

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны было начато после допросов военнопленных россиян.

Российского оккупанта, причастного к казни на территории агрегатного завода в городе Волчанск четырех украинских военных, могут судить в Украине. Подозреваемый находится в украинском плену.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны было начато после допросов военнопленных россиян, в ходе которых было получено свидетельство о совершении указанного преступления.

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По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, находится в украинском плену.

"Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства, а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания", — заявил Фильчаков.

В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее CNN обнародовало кадры очередного военного преступления россиян – казни трех украинских бойцов, сдавшихся в плен оккупантам под Покровском. МИД Украины призвал мировое сообщество решительно осудить систематические убийства и пытки украинских пленных.

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