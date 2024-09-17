Казнь безоружного военного ВСУ мечом: начато досудебное расследование

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Что известно

Как отмечают, 17 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов опубликовали сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в Новогродовке на Донетчине. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого солдата отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

По состоянию на данный момент правоохранители:

проводят неотложные следственные и розыскные действия

исследуют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц

направили поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

Напомним, россияне совершили очередное кровавое военное преступление в Новогродовке Донецкой области. Они казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

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