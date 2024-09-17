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Казнь безоружного военного ВСУ мечом: начато досудебное расследование

Казнь безоружного военного ВСУ мечом: начато досудебное расследование

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Казнь безоружного военного ВСУ мечом: начато досудебное расследование

Украинский солдат, которого мечом казнили россияне

Начато расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего армией РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Что известно

Как отмечают, 17 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов опубликовали сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в Новогродовке на Донетчине. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого солдата отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

По состоянию на данный момент правоохранители:

  • проводят неотложные следственные и розыскные действия
  • исследуют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц
  • направили поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

Напомним, россияне совершили очередное кровавое военное преступление в Новогродовке Донецкой области. Они казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

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