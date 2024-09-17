Казнь безоружного военного ВСУ мечом: начато досудебное расследование

Начато расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего армией РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Что известно
Как отмечают, 17 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов опубликовали сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в Новогродовке на Донетчине. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого солдата отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.
"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.
По состоянию на данный момент правоохранители:
- проводят неотложные следственные и розыскные действия
- исследуют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц
- направили поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.
Напомним, россияне совершили очередное кровавое военное преступление в Новогродовке Донецкой области. Они казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.
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