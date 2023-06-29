Казнь оккупантами подростков в Бердянске: родители не могут похоронить своих детей, потому что им не отдают тела

В четверг, 29 июня, ребят должны были хоронить, но родителям не отдали тела детей.

Оккупанты не отдали родителям тела подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых россияне убили во временно захваченном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщили СМИ родные убитых парней и глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

В четверг, 29 июня, ребят должны были хоронить, но этого не произошло из-за циничных действий оккупационных "властей".

"Захоронение не состоялось. Что будет дальше - пока неизвестно", - отметила Галицына.

В комментарии УП собеседники из оккупированного Бердянска сообщили, что так называемые представители следственного комитета РФ в оккупированном Бердянске не отдают родным справку о разрешении на захоронение, поэтому родные не могут забрать из морга их тела и похоронить.

Также журналисты добавляют, что бабушку Тиграна Оганнисяна оккупанты не пропустили на опознание тела внука. Убитых смогли увидеть только родные второго убитого парня Никиты Ханганова.

Напомним, на днях во временно оккупированном Бердянске кафиры заявили, что убили двух подростков - 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. Россияне обвиняли их в "подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге". Силовики несколько дней пытали Оганесяна и Ханганова.

Напомним, ТСН.ua собрал подробности убийства Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова в Бердянске.

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