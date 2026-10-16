Казнь трёх украинских защитников на заводе в Волчанске: установлены личности пяти оккупантов

Российские военные преступники / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Украинские правоохранители установили личности пяти российских военнослужащих, причастных к расстрелу трёх украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области летом 2024 года. Среди подозреваемых — командир батальона, отдававшего приказы убивать пленных, и четверо его подчинённых, которые участвовали в исполнении приказов или содействовали совершению преступлений.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Реклама

По данным следствия, в июне 2024 года украинский военнослужащий во время боев в Волчанске потерял ориентацию и оказался на позициях российских оккупантов. Из-за численного превосходства противника он сдался в плен.

Реклама

После допроса российские военные с позывными «Кот» и «Алтай» доложили о пленном старшему на позиции с позывным «Красавчик». Тот получил от командира батальона с позывным «Енот» приказ убить украинского защитника.

По указанию «Красавчика» пленного отвели к контрольно-пропускному пункту завода. Там «Кот» застрелил его выстрелом в голову, а «Алтай» прикрывал периметр.

В начале июля 2024 года оккупанты по аналогичной схеме казнили ещё двух украинских военных, попавших в плен во время боёв в Волчанске. Сначала их допрашивали, привязав к столбам, а после приказа «Енота», переданного через «Красавчика», отвели к насосной станции.

Там «Кот» и «Алтай» выстрелили каждому в затылок. Оба защитника погибли на месте. Еще двое российских военных с позывными «Коба» и «Вуду» сопровождали пленных и охраняли территорию.

Реклама

Причастность каждого из фигурантов была установлена благодаря показаниям, перехваченным радиопереговорам, информации с электронных носителей и видеозаписям с беспилотников.

Пятерым российским военнослужащим заочно предъявлено подозрение. Командира батальона «Енота» и старшего на позиции «Красавчика» подозревают в отдаче приказов о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. «Коту» инкриминируют умышленное убийство военнопленных по предварительному сговору группой лиц, а «Кобе» и «Вуду» — пособничество в совершении этого преступления.

Действия подозреваемых квалифицировали в соответствии с соответствующими положениями статьи 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение законов и обычаев войны, а также статей, касающихся соучастия в преступлении.

Еще одного участника казней — Сергея Тужилова с позывным «Алтай» — ранее приговорили к пожизненному лишению свободы. В настоящее время его адвокат обжалует приговор в апелляционном суде.

Реклама

Напомним, что российские оккупанты постоянно совершают военные преступления, расстреливая украинских военнопленных. Один из таких случаев произошел в Донецкой области, где по факту казни пленного возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров

Новости партнеров