Казнь украинских пленных в Нью-Йорке: омбудсман обратился в ООН

Такие действия российских военных поощряются их высшим руководством.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста по поводу нового военного преступления российских оккупантов — расстрела сдавшихся в плен безоружных украинских военных в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что в воскресенье, 6 октября, в Сети появилось видео с вероятной казнью украинских военнопленных.

По этому приводу он обратился с требованием к международному сообществу фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международном гуманитарном праве.

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"Именно поэтому по всем возможным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке”, — подчеркнул он.

При этом омбудсман подчеркнул, что такие действия российских военных поощряются их высшим руководством.

"Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, сегодня в Сети опубликовали видео с доказательством еще одного военного преступления российских кафиров, расстрелявших пленных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

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