Казначей Киево-Печерской лавры пытался незаконно перейти границу с переодетыми попами

Казначей Киево-Печерской лавры пытался незаконно пересечь границу Украины в компании с тремя мужчинами. За возможность добраться за границу они заплатили $12 тысяч. Но проводники, которые обещали провести тайными тропами через границу, просто устроили им экскурсию по озеру.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

По словам пограничников, нарушителей задержали у границы с Молдовой.

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Среди них трое были в церковных одеждах. Двое "батюшек" оказались ненастоящими: рясами с ними поделился третий – действующий клирик церкви московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу.

Перевести лжестарцев через границу взялись дельцы, тоже оказавшиеся липовыми. Они покатали "новообращенных" на лодке по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. Прогулка по озеру обошлась "паломникам" в 4 тысячи долларов с каждого.

Пограничникам Измаильского отряда пришлось объяснить "туристам", что "Украина — не Молдова", и составить протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы", — добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Киево-Печерской лавре буянил монах УПЦ МП: он напился и голым выпрыгнул из окна.

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