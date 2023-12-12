"Казначей Лавры с ряжеными попами": пограничники задержали уклонистов на границе с Молдовой

Прогулка по ставку обошлась "паломникам" в 4000 долларов с каждого.

Украинские пограничники у границы с Молдовой задержали четырех нарушителей. Трое из них были в церковных одеждах.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Церковными рясами нарушителей наделил действующий клирик церкви московского патриархата, ранее бывший протоиереем в казначействе Киево-Печерской Лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу.

Впрочем, на этом "маскарад не кончился".

"Дели, которые обещали перевести лжестарцев через границу, тоже оказались липовыми. Они покатали "новообращенных" лодкой по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. Прогулка по ставке обошлась "паломникам" в 4000 долларов с каждого", — говорится в сообщении.

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В общей сложности пограничникам пришлось объяснить "туристам", что "Украина – не Молдова" и составить протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.

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