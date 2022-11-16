Казненный "вагнеровец" Нужин добровольно согласился на обмен пленными: Подоляк рассказал детали

Зеки-вояки ЧВК "Вагнер" показательно казнили своего бойца, вернувшегося из плена в Украину.

Убитый боец ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин добровольно согласился отправиться в Россию во время обмена пленными с Украиной.

Об этом телеканалу "Дождь" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Михаила Подоляка, экс-заключенный, боец ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, ролик с убийством которого облетел Сеть, был отправлен Украиной в РФ в результате обмена военнопленными. Он прошел через официальную процедуру обмена и подписал добровольное согласие.

“У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И это будет у нас зафиксировано", — объяснил Подоляк.

Также советник главы ОП опроверг слухи, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу "пакет на пакет", в результате чего Украина получила 47 своих защитников.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистских целях, устроив показательную казнь военного.

Ранее в Сети на одном из "вагнеровских" телеграм-каналов опубликовали видео с показательным убийством Евгения Нужина. Мужчине проломили голову кувалдой.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал видео "прекрасной режиссерской работой" и что "собаке собачья смерть". Позже он попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного "американских спецслужб".

В Кремле казнь экс-вагнеровца комментировать отказались, сказав, что "это не их дело".

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