Казни украинских пленных оккупантами: в Офисе генпрокурора назвали количество умышленных убийств

Заочно сообщено о подозрениях только двум россиянам.

Пока известно о 73 случаях умышленного убийства украинских военнопленных российскими оккупантами. Пострадавшими от жестоких действий солдат армии РФ более 1,5 тыс. украинских защитников.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на информационный запрос LIGA.net.

Отмечается, что украинские правоохранительные органы ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных россиянами против пленных военных ВСУ.

По фактам жестокого обращения с военнопленными заочно сообщено о подозрении двум лицам. Среди них одной – по факту убийства. Следствие в других производствах продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершения этих преступлений.

Как сообщалось, накануне СБУ обнародовала разговор военной русской армии. Один из окупантов в подробностях рассказывает, как перерезает горло пленному. По его словам, таких случаев достаточно. Убивают украинских военных ночью.

В Сети 11 апреля появилось видео, как оккупанты отрезают голову украинскому пленнику. Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на преступление России.

6 марта в Сети опубликовали видео, как российские кафиры в упор расстреляли военнопленного из-за слов: "Слава Украине!".

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