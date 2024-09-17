Казнили мечом: россияне в очередной раз жестоко убили безоружного солдата ВСУ

Жестокости врага просто нет предела.

Россияне совершили очередное кровавое военное преступление в Новогродовке Донецкой области. Они казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

Об этом написал омбудсман Дмитрий Лубинец.

Украинский солдат, которого мечом казнили россияне

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Как акцентирует омбудсман, уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Сколько еще будет мир смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам?", — отметил Лубинец.

Он направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

"Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", — резюмировал Лубинец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершили российские оккупанты в Украине.

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