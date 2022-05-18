Казусы с гуманитаркой на Запорожье: желающих брать краденное у оккупантов почти нет

Казусы с гуманитаркой на Запорожье: желающих брать краденное у оккупантов почти нет

Несмотря на то, что многие украинцы из-за оккупации части Запорожской области остались без средств существования, они не спешат брать подачки врага.

К тому же оккупанты не стесняются раздавать украинцам раньше у них украденное.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В селе Большая Белозерка Васильевского района россияне попытались раздавать гуманитарную помощь. За подачкой от оккупантов пришло только 5 человек.

В поселке Михайловка коллаборанты похвастались тем, что передали гуманитарную помощь в местную больницу. Однако это лекарство – украинского производства. То есть это все было похищено у волонтеров, которые иногда могут отвозить помощь в оккупированные города и поселки.

Напомним, что на оккупированных территориях захватчики государства-террористки занимаются распространением ложной информации. Жители населенных пунктов, временно захватившие россияне, сообщают о специально ввезенных людях, которые этим занимаются. В частности, так называемые русские "шептуны" появились в Мелитополе.

Читайте также: