Келлог назвал основное препятствие для достижения мира в Украине

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

Украина согласилась, что нужно немедленное всеобъемлющее перемирие на земле, в море и в небе на 30 дней, которое может быть продлено. Российский президент Владимир Путин является существенным препятствием, потому что не принимает предложение.

Об этом сказал спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

«Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с „коалицией решительных“, которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны», — заявил Келлог.

Реклама

Он признал, что Украина «не в восторге от всех предложений, но речь идет о том пути, которым нужно двигаться». Келлог также оценил сроки достижения согласия сторонами как «близкие».

«И единственный человек, который может принести желаемый результат — это президент Трамп. Но это в случае, если Путин согласится. Я думаю, что именно сейчас нашим основным препятствием на пути к прогрессу в вопросе мира является не соглашающийся президент России», — сказал Келлог.

Ранее Келлог заявил, что журналисты не поняли его слова о «распределении» Украины.