Келлог объяснил, как Украина может получить преимущество в войне с Россией

Если Украина успешно преодолеет текущий зимний период, стратегическая инициатива в войне перейдет на ее сторону.

Такое мнение высказал бывший спецпосланник президента США Кит Келлог, передает «Европейская правда».

По словам Келлога, критически важными являются январь и февраль. Он признал, что нынешние условия, в частности низкие температуры и ситуация в энергосистеме, крайне тяжелы для украинцев. Однако уже в марте и в апреле ситуация может кардинально измениться.

«Я искренне верю: если Украина переживет эту зиму и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, а не на стороне России», — подчеркнул американский политик.

Келлог отметил, что у России нет шансов на победу, а Владимир Путин уже осознает масштаб понесенных потерь. По словам бывшего спецпосланника, глава Кремля ищет варианты «достойного выхода» из ситуации, но в то же время оказался в психологической ловушке.

Политик подчеркнул, что российский диктатор Путин просто не может позволить себе прекратить войну, поскольку это означает признание тотального провала его политики и личного поражения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Давосе высказался об Украине. По его словам, Штаты активно работают над окончанием российско-украинской войны, однако Европа и НАТО должны присоединиться.

Ранее Трамп анонсировал разговор с Зеленским. При этом он упомянул и Путина.