Келлог объяснил, почему Россия атаковала Киев во время его визита

Кот Келлог / © Associated Press

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В Украине ранее шутили, что бывший спецпредставитель США Кит Келлог работает лучше ПВО, потому что во время его поездок Россия всегда прекращала обстрелы по Киеву. Однако в последний визит американца это правило не сработало.

Почему так объяснил Кит Келлог в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Смена статуса и «нелюбовь» с Путиным

Бывший спецпредставитель США предположил, что ситуация изменилась из-за его нынешнего статуса. После завершения работы в американском правительстве он стал частным лицом.

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«Думаю, Путин меня не любит, и я его тоже не люблю. И думаю, что я теперь частное лицо, человек, который не работает в правительстве, наверное, тоже на это влияет», — пояснил он.

По мнению Келлога, российский диктатор своей атакой мог пытаться послать определенный сигнал. Однако американский политик убежден, что подобные методы Москвы не дадут желаемого результата.

«Он не побеждает, он проигрывает. Он пытается сломать свободу людей, но это не сработает», — отметил бывший спецпредставитель США.

Келлог добавил, что его мало волнует то, что именно о нем думает глава Кремля. Главным для себя считает возможность лично приезжать в Украину и помогать государству в сложное время. Американец также подчеркнул, что его личное и профессиональное отношение к российскому лидеру откровенно негативно.

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«На очень личном и профессиональном уровне я его не люблю и он не любит меня», — резюмировал Кит Келлог.

Война в Украине — последние новости

Напомним, американский генерал Келлог считает, что глава Кремля Путин не остановится на достигнутом и хочет захватить новые территории Украины.

Также он заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не остановит войну в Украине, пока не отнимет не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую.

Ранее мы писали, что аналитики отмечали, что Россия пока не демонстрирует готовность к реальному прекращению войны против Украины. Напротив, в Кремле, по данным аналитиков, могут рассчитывать на продолжение боевых действий.

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