Келлог рассказал об эмоциональном визите в Киевской области: с кем он встретился

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетил Ирпенский военный госпиталь возле Киева. Здесь он пообщался с ранеными украинскими военными.

В своем сообщении в сети Х спецпредставитель Трампа назвал свой визит в госпиталь "эмоциональным".

"Вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно прекращения этой войны. Убийства должны прекратиться. 45-47 [т.е. Дональд Трамп, являющийся 45-й и 47-й президентом США] сделает это”, — написал он.

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Как сообщает издание Sky News, Келлог пообщался с примерно 20 военнослужащими, сидя с каждым и проводя индивидуальные дискуссии.

Разговор Келлога с украинским солдатом

Один солдат, назвавшийся Денисом, спросил у генерала Келлога, считает ли он, что России можно доверять во время переговоров.

"Все войны заканчиваются переговорами, окончательная победа на поле боя заканчивается дипломатией, и сегодняшний мир не является другим", — осторожно ответил представитель Трампа, но заверил, что США остаются на стороне Украины, а все нации мира признают российскую агрессию.

При этом Кит Келлог выразил свою благодарность украинским солдатам, дающим время политикам и дипломатам найти разрешение конфликта.

"Украина вам обязана — мир вам обязан — потому что вы в основном жертвуете, чтобы позволить дипломатам найти... хорошее решение — решение, за которое вы боролись", — подчеркнул он.

На замечание Дениса о том, что у Украины должна быть сильная армия, поскольку Россия нападет снова после любого мирного соглашения, генерал Келлог ответил: "Я думаю, что следующей войны не будет".

Напомним, накануне Кит Келлог сообщил о проведенных "широких и положительных" дискуссиях с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он назвал "боевым и смелым лидером нации в состоянии войны".

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