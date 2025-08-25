Келлог сказал, когда в Украину может вернуться мир

Кот Келлог / © Associated Press

В США надеются, что война в Украине может быть завершена ко следующему Дню Независимости Украины – 24 августа 2026 года. Глава Штатов Дональд Трамп хочет покончить с потерями.

Об этом сказал спецпредставитель президента США Кит Келлог во время Национального молитвенного завтрака в Киеве.

«В чем искусство совершено, чтобы довести эту войну до конца? Люди забывают о продолжительности этой войны. Мы уже четвёртый год в этой войне. Мир тоже. Это война, которая действительно больше (чем просто война России против Украины — ред.). Это самая большая война в Европе со времен Второй мировой войны… Они ведут эту войну дольше, чем мы как нация в Соединенных Штатах воевали во Второй мировой войне», — отметил Келлог.

Он призывает подумать об уровне потерь, который огромн.

«Если добавить потери Украины и России вместе взятые, это молодые мужчины и женщины, которые воевали и погибали. Уровень утрат выше, чем во Второй мировой войне. Подумайте об этом. Так что подумайте о смерти и разрушении», — отметил Келлог.

Он добавляет, что именно поэтому люди, которые служили в армии и видели вред, который это может нанести, хотят положить конец этому. Келлог заявил, что именно так и поступил Трамп.

«Президент Трамп — отличный человек мира. Я надеюсь, что через год, на следующий День Независимости, 35-летие Украины, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится после этого (после установления мира — Ред.)», — говорит Келлог.

Украина будет другим местом, акцентирует он, когда это будет происходить в будущем.

«Любая роль, которую я могу сыграть или которую мы все можем сыграть, я считаю очень важной. Это нелегкое время. Это трудная, сложная задача. Президент Трамп это признал. Я признал это. Мы все это признали. Не хочу этого говорить, но вести войну легко. Установить мир тяжело. Легко начать войну. Очень трудно закончить войну. И это примерно то место, где мы сейчас находимся», - заключил Кит Келлог.

Ранее речь шла о том, что премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу в Киеве со специальным посланником США по Украине и России Китом Келлогом. Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности Украины.

«Речь идет не только о военной составляющей, но и о политической стабильности и экономическом потенциале», — отметила Свириденко.

Отдельным блоком переговоров стал вопрос критически важных полезных ископаемых и промышленных активов, которые Россия пытается незаконно эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Премьер подчеркнула, что любые попытки легализовать добычу и торговлю этими ресурсами недопустимы.