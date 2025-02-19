Келлог в Киеве встретился с Сырским: Зеленский предоставил подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече представителя президента Соединенных Штатов Америки генерала Келлога с главкомом Александром Сырским.

Об этом шла речь в вечернем обращении Зеленского 19 февраля.

"На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной", – добавил президент.

Он сообщил, что вместе с США и Европой мир может быть более надежным, и это цель Украины.

"Главное, чтобы это было не только нашей целью, но и общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны – войны, которую мы в Украине хотим закончить от первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы," президент.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев 19 февраля.