Кем и как работает в Минюсте пожизненно осужденная женщина: детали

Кем и как работает в Минюсте пожизненно осужденная женщина: детали

Пожизненно осужденная занимает должность помощника патронатной службы министра юстиции.

В Министерстве юстиции рассказали, кем работает в их ведомстве женщина, приговоренная к пожизненному заключению, которую недавно приняли на работу.

Об этом сообщает "УНИАН".

Женщина устроилась на работу 5 августа 2021 года на условиях трудового договора. Осужденная занимает должность помощника патронатной службы министра.

В ее должностных обязанностей относятся:

составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины, контроль в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний;

предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и лицами, отбывающих наказание,

предложения об улучшении условий пребывания осужденных в тюрьмах.

Женщина отбывает наказание в Качановской исправительной колонии близ Харькова. Рабочее место определяется начальником колонии. Осужденная работает в онлайн-режиме. Какую зарплату она получает — неизвестно.

Ранее "РБК-Украина" сообщало, что женщина, осужденная пожизненно, работает советники главы Минюста Дениса Малюськи.

О том, что в Министерство юстиции устроилась на работу женщина, которая отбывает пожизненное заключение, рассказал сам Малюська.

Новости Украины: мужчину из Винницы приговорили к пожизненному заключению за убийство своей семьи

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку