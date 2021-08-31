Кем и как работает в Минюсте пожизненно осужденная женщина: детали

Пожизненно осужденная занимает должность помощника патронатной службы министра юстиции.
В Министерстве юстиции рассказали, кем работает в их ведомстве женщина, приговоренная к пожизненному заключению, которую недавно приняли на работу.
Об этом сообщает "УНИАН".
Женщина устроилась на работу 5 августа 2021 года на условиях трудового договора. Осужденная занимает должность помощника патронатной службы министра.
В ее должностных обязанностей относятся:
- составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины, контроль в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний;
- предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и лицами, отбывающих наказание,
- предложения об улучшении условий пребывания осужденных в тюрьмах.
Женщина отбывает наказание в Качановской исправительной колонии близ Харькова. Рабочее место определяется начальником колонии. Осужденная работает в онлайн-режиме. Какую зарплату она получает — неизвестно.
Ранее "РБК-Украина" сообщало, что женщина, осужденная пожизненно, работает советники главы Минюста Дениса Малюськи.
О том, что в Министерство юстиции устроилась на работу женщина, которая отбывает пожизненное заключение, рассказал сам Малюська.