Керчь разорвали мощные взрывы, на железной дороге и нефтебазе бушуют пожары (видео)

В Керчи после них вспыхнули пожары в районе железнодорожной станции / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 17 июля, в районе железнодорожной станции «Керчь» после атаки БпЛА зафиксировали несколько очагов пожаров.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По данным мониторинговой группы Telegram-канала, в результате атаки могли гореть складские помещения, а также, вероятно, территория нефтебазы «Керчь» и находившиеся на путях железнодорожные эшелоны.

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Кроме того, рядом с местом пожара находится электроподстанция Керченская 110/35/6 кВ, на которой также мог вспыхнуть пожар.

Около 01:00 местные жители сообщали о мощном взрыве и пожаре возле железнодорожного вокзала Керчи.

Еще один пожар, по данным Telegram-канала, спутники зафиксировали западнее Коктебеля, в районе электроподстанции ПС 110/35/6 кВ Коктебель и насосной станции.

Напомним, украинские военные развернули масштабную кампанию по созданию логистической изоляции временно оккупированного Крыма — на суше, в Черном море и в воздушном пространстве. В частности, в ночь на 7 июля украинские бойцы поразили восемь танкеров «теневого флота» и паром в Азовском море. Также были атакованы подстанции, железнодорожные мосты и позиции ПВО. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму и на юге.

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Дата публикации 07:09, 17.07.26 Количество просмотров 2 В Керчи всю ночь раздавались взрывы из-за атаки дронов - видео

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