Кешбэк на горючее стартует: кто и сколько сможет получить — сроки и правила от правительства
Правительство запустило программу «Кешбэк на горючее»: компенсацию до 1000 грн в месяц, автоматически через «Национальный кешбэк».
Кабинет министров принял решение о запуске государственной программы «Кешбэк на горючее», которая будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Она предполагает частичную компенсацию расходов украинцев на бензин.
Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
Сколько вернут за горючее
Согласно условиям программы, государство будет компенсировать часть стоимости горючего:
15% — дизель
10% — бензин
5% — автогаз
По оценкам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре, в зависимости от типа горючего.
Максимальный размер выплат будет составлять до 1000 грн. на человека в месяц.
Как работает программа
Кешбэк будет действовать в рамках существующей программы «Национальный кешбэк».
Как пояснила Юлия Свириденко, это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, позволяющий быстро помочь людям через уже работающий механизм.
Получить компенсацию можно при заправке на АЗС, участвующих в программе. Список таких станций обещают обнародовать на официальных ресурсах.
Для тех, кто уже пользуется Национальным кешбэком, ничего менять не нужно. Средства будут начисляться автоматически при оплате картой.
Другим следует открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для выплат в приложении «Дия».
На что можно потратить кешбэк
Вырученные средства не будут выдавать наличными. Их можно использовать на определенные категории затрат, в частности:
оплату коммунальных услуг,
лекарства,
продукты украинского производства,
книги,
почтовые услуги,
поддержку ВСУ.
Общий лимит в рамках программы «Национальный Кэшбэк» остается неизменным — до 3000 грн в месяц.
Почему ввели кешбэк
Программу запускают на фоне роста цен на топливо, которое связывается с геополитическим напряжением и ситуацией на мировых рынках энергоносителей.
В правительстве отмечают, что избранный механизм позволяет адресно поддержать тех, кто больше зависит от расходов на горючее — работающих граждан, предпринимателей и аграриев.
Отметим. что эксперты критикуют программу. Среди основных замечаний, в частности, что поддержка фактически не касается производителей, ведь горючее импортируется, а выгоду получат прежде всего владельцы авто, то есть более обеспеченные слои населения.
Между тем, 18 марта в Украине вновь зафиксировано повышение средних цен на все основные виды горючего. Наибольшее удорожание продемонстрировало дизельное топливо, в то время как меньше всего — бензин марки А-92.