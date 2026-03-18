Кешбэк на горючее стартует: кто и сколько сможет получить — сроки и правила от правительства

Кешбэк на горючее позволит экономить от 2 до 11 грн за литр

Реклама

Кабинет министров принял решение о запуске государственной программы «Кешбэк на горючее», которая будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Она предполагает частичную компенсацию расходов украинцев на бензин.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько вернут за горючее

Согласно условиям программы, государство будет компенсировать часть стоимости горючего:

Реклама

15% — дизель

10% — бензин

5% — автогаз

По оценкам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре, в зависимости от типа горючего.

Максимальный размер выплат будет составлять до 1000 грн. на человека в месяц.

Как работает программа

Кешбэк будет действовать в рамках существующей программы «Национальный кешбэк».

Как пояснила Юлия Свириденко, это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, позволяющий быстро помочь людям через уже работающий механизм.

Реклама

Получить компенсацию можно при заправке на АЗС, участвующих в программе. Список таких станций обещают обнародовать на официальных ресурсах.

Для тех, кто уже пользуется Национальным кешбэком, ничего менять не нужно. Средства будут начисляться автоматически при оплате картой.

Другим следует открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для выплат в приложении «Дия».

На что можно потратить кешбэк

Вырученные средства не будут выдавать наличными. Их можно использовать на определенные категории затрат, в частности:

Реклама

оплату коммунальных услуг,

лекарства,

продукты украинского производства,

книги,

почтовые услуги,

поддержку ВСУ.

Общий лимит в рамках программы «Национальный Кэшбэк» остается неизменным — до 3000 грн в месяц.

Почему ввели кешбэк

Программу запускают на фоне роста цен на топливо, которое связывается с геополитическим напряжением и ситуацией на мировых рынках энергоносителей.

В правительстве отмечают, что избранный механизм позволяет адресно поддержать тех, кто больше зависит от расходов на горючее — работающих граждан, предпринимателей и аграриев.

Отметим. что эксперты критикуют программу. Среди основных замечаний, в частности, что поддержка фактически не касается производителей, ведь горючее импортируется, а выгоду получат прежде всего владельцы авто, то есть более обеспеченные слои населения.

Реклама

Между тем, 18 марта в Украине вновь зафиксировано повышение средних цен на все основные виды горючего. Наибольшее удорожание продемонстрировало дизельное топливо, в то время как меньше всего — бензин марки А-92.