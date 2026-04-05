Кэшбек на топливо: сколько можно сэкономить по нынешним ценам

АЗС / © Pixabay

Реклама

Украинцы активно пользуются кэшбеком за покупку топлива на автозаправках (АЗС), которые присоединились к государственной программе «Национальный кэшбек».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, по состоянию на 5 апреля уже 1,3 млн украинцев воспользовались кэшбеком на топливо.

Реклама

Свириденко напомнила, что в рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.

«По текущим ценам, это позволяет сэкономить от 2 грн на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. В общем — до 1000 грн кэшбека в месяц», — сообщила глава правительства.

Она также отметила, что полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины.

Программа кэшбэка на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.

Реклама

