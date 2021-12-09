Кевин Скиоч: Brookes CIL строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной

Brookes CIL International School сменит само украинское образование.

Brookes CIL International School, которая откроет свои двери в сентябре 2022 года в Киеве и является общим проектом Brookes Education Group (BEG) и CIL International, строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасной.

Это подчеркнул директор Brookes CIL, лидер в сфере образования с более чем 30-летним опытом, Кевин Скиоч в своем интервью для Forbes.

"В международной школе Brookes CIL мы не волнуемся о воздухе, которым дышим, не переживаем об источниках отопления или о загрязнении. Все это строится по новейшим технологиям и будет исключительно безопасным", – сообщил Кевин Скиоч.

Он заверил, что для него большая честь получить возможность приобщиться к созданию и управлению новой школой.

"Для меня большая честь получить такую возможность. Я вижу, что украинцы ориентированы на семью, и у нашей школы такие же ориентиры. Это будет обучающий мир, о котором дети с гордостью будут рассказывать своим родным, бабушкам и дедушкам. А главное – ко всем детям здесь будут относиться с любовью. Уверен, что с этой школой украинцы станут особенными. Я буду рад помочь им на этом пути", – заявил директор Brookes CIL.

Также он подчеркнул, что Brookes CIL International School изменит само украинское образование.

"Лучшие школы имеют лучшие системы управления, которые, в свою очередь, создаются новаторами. Члены правления этой школы – это решительные, неординарные люди мира, которые начинают большую инициативу и создают институцию, которая изменит образование в Украине", – заключил Кевин Скиоч.