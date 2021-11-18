Кейс 1+1 media #забутипровік появился на платформе "Дія. Бізнес"

На примере социальной инициативы #забутипровік 1+1 media рассказывает, как разрушать стереотипы и бороться с возрастной дискриминацией.

В конце прошлого года группа 1+1 media присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". В частности компания подписала декларацию "Бизнес без барьеров" и присоединилась к сообществу украинских и международных кампаний, чтобы поделиться с ведущими организациями собственным опытом противодействия эйджизму. В настоящее время 1+1 media приобщается к различным акциям в рамках инициативы, чтобы мотивировать других представителей бизнес-комьюнити внедрять разработанные медиагруппой практики на площадках идейных партнеров. Так, 17 ноября, кейс 1+1 media о борьбе с возрастной дискриминацией появился на платформе "Дія. Бізнес". Проект #забутипровік, о котором идет речь, отражает философию 1+1 media и подробно рассказывает о предпосылках запуска кампании и ключевых результатах.

Так, компания третий год подряд через собственные каналы коммуникации реализует масштабную социальную кампанию #забутипровік, цель которой – разрушить стереотипы о том, что люди элегантного возраста не способны начать собственное дело, осваивать новые навыки и генерировать мощные идеи. Медиахолдинг как ответственный работодатель внедряет программу "Элегантная стажировка" для кандидатов постарше, а благодаря экспертным интервью, сюжетам на ТВ, циклам мотивирующих историй и фоторепортажей освещает проблему эйджизма и вдохновляет украинцев поверить в себя и свои возможности. Сегодня, 1+1 media еще раз призывает бизнес обратить внимание на кандидатов и работников элегантного возраста, которые в производительности труда, идейности или желании реализовывать новые проекты совершенно не уступают младшим коллегам.

"Мы живем среди неодинаковых людей – у всех свои взгляды, жизненные истории, страхи и мечты. Разнообразие мира красиво, и его нужно принимать. Нет разделения на "иных", есть понимание, что мы разные, но равные. Мы толерантны, когда уважаем право другого человека быть таким, какой он есть. Учитываем его потребности, даже если они не совпадают с нашими. Принимаем, а не пытаемся переделать. Не смотрим на возраст, цвет кожи, происхождение, национальность, потому что самое главное – внутри", – говорит первая леди Елена Зеленская о толерантности.

Справка о проекте #забутипровік

#забутипровік – масштабная социальная кампания, цель которой – разрушить стереотипы о том, что люди элегантного возраста не способны начинать собственное дело, осваивать новые навыки и генерировать мощные идеи. Проект имеет несколько ключевых направлений: программу стажировки для кандидатов постарше; цикл мотивирующих историй и фоторепортажей, который знакомит украинцев с настоящими Людьми Ідей+, которые имеют мощную историю успеха и могут вдохновлять ровесников; серии экспертных интервью и сюжетов на ТВ и т.д.