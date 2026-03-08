"Кхе-кхе… Давайте еще раз": Кремль случайно опубликовал неудачный дубль поздравления Путина с 8 марта

Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин почувствовал себя плохо во время записи поздравления с Международным женским днем. Диктатор долго прокашливался и попросил перезаписать ролик, но рабочая версия видеопоздравления с неудачным дублем была распространена в Сети. Российские пропагандисты не верят в случайность и заявляют о бунте в Кремле.

Об этом пишет ASTRA .

Путин закашлялся

Как следует из видео, во время речи Путин несколько раз прерывается из-за першения в горле. В течение примерно полуминут российский лидер неоднократно откашливается, а формовое путинское "кхе-кхе" прозвучало более 10 раз. В середине видео он обращается в съемочную группу с просьбой повторить фразу.

«Давайте еще раз скажу, потому что першило (в горле – ред.), – говорит Путин.

После того, как ролик появился в интернете, его удалили с официальных платформ, а также с некоторых медиа, которые успели опубликовать начальную версию видео.

В NEXTA убеждены, что пропагандисты подставили Путина, случайно "слив" неотредактированное видео с поздравлением.

«Они быстро вырезали его и выбросили чистую версию… но оригинал уже взорвался повсюду. Автогол года!» — завершили в издании.

Инцидент прокомментировал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и обнародовал скрин российского пропагандиста Льва Вершинина.

«Русские пропагандисты не верят в случайность и заявляют о бунте», — написал Стерненко.

Ранее в Сети показали видео, на котором президент РФ Владимир Путин заметно хромает. Это произошло во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в преддверии переговоров на Аляске. Наблюдатели также обратили внимание на скованность движений и выражение лица политика. Поэтому в Сети снова заговорили о возможных серьезных проблемах со здоровьем у диктатра, в частности — раке или болезни Паркинсона. В то же время, Кремль отрицает такие предположения, а западная разведка заявляет, что убедительных доказательств этого нет.