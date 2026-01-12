Кто будет добывать литий на Кировоградщине: выбран инвестор для разработки месторождения "Добра"

Министерство экономики Украины Юлия Свириденко

В Украине впервые определен победитель конкурса на разработку месторождения лития в рамках механизма соглашения о разделе продукции (УРП).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Пилотным проектом стала разработка литиевого месторождения «Участок Добра» в Кировоградской области. Реализация проекта предполагает привлечение не менее 179 млн долларов капитальных инвестиций. Из них 12 млн. долларов планируется направить на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, еще 167 млн. долларов — на организацию добычи и обогащения лития при подтверждении промышленных запасов.

К конкурсному отбору, который проводился по 100-балльной системе оценки, были допущены украинские и иностранные компании и консорциумы с соответствующими финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в области недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в области добычи критически важных полезных ископаемых. В частности, TechMet владеет долями в 10 активах на четырех континентах и реализует сложные проекты по разведке, добыче и переработке стратегических минералов.

Ожидается, что проект станет катализатором для привлечения новых инвесторов и станет первым шагом в более широком плане интеграции Украины в глобальные цепи поставок стратегических партнеров. «Участок Добра» является лишь началом масштабной программы развития критических минералов.

Механизм СРП предусматривает партнерство инвестора с государством, в то же время месторождение остается в собственности народа Украины. Привлечение стратегических инвесторов из США и стран ЕС будет способствовать внедрению современных технологий, повышению международного внимания к Украине и созданию дополнительных гарантий безопасности.

«Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами», — написала Свириденко.

Напомним, ранее речь шла о том, что Украина владеет значительными запасами полезных ископаемых — от угля и газа до лития, титана и редких элементов. Наиболее насыщенные ресурсами регионы сосредоточены на юго-востоке страны, где исторически сформировалась мощная промышленная и горнодобывающая база.